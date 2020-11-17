Проверка выявила 16 инфицированных, из которых 14 – игроки, сообщает официальный сайт латвийского гранда.

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Рига остановила тренировки и всем составом ушла на карантин. Напомним, за столичную команду выступает украинец Роман Дебелко, однако неизвестно, есть ли он среди зараженных. Клуб в ближайшее время предоставит более подробный комментарий по ситуации.

После 25 туров Рига уверенно возглавляет таблицу чемпионата Латвии, опережая РФШ на 9 очков.

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