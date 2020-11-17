Клуб Дебелко оказался в коронавирусном апокалипсисе – заразились сразу 14 игроков
11:47 - Читати українською
Рига объявила ужасные результаты тестов на коронавирус.
Проверка выявила 16 инфицированных, из которых 14 – игроки, сообщает официальный сайт латвийского гранда.
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Рига остановила тренировки и всем составом ушла на карантин. Напомним, за столичную команду выступает украинец Роман Дебелко, однако неизвестно, есть ли он среди зараженных. Клуб в ближайшее время предоставит более подробный комментарий по ситуации.
После 25 туров Рига уверенно возглавляет таблицу чемпионата Латвии, опережая РФШ на 9 очков.
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