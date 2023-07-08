Каталонцы все еще пытаются найти замену Серхио Бускетсу, который будет выступать за Интер Майами. Руководство Барселоны решило договориться с Жироной по поводу Ориоля Ромеу. Однако, похоже, этот трансфер принесет "блаугранас" дополнительную головную боль.

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Каталонцы рассчитывали, что смогут уговорить Жирону отдать игрока за 5 миллионов евро. Условия, которые предлагала Барселона, и способ ведения переговоров не понравились руководству "красно-белых". Как сообщает AS, Жирона отказалась от трансфера. Если каталонцы хотят видеть Ориоля Ромеу в своей команде, им придется выплатить клаусулу в размере 8 миллионов евро.

Напомним, что полузащитник – воспитанник Барселоны. За первую команду каталонцев он сыграл всего в двух матчах. Ромеу присоединился к клубу Виктора Цыганкова в 2022 году. В прошлом сезоне за Жирону полузащитник сыграл в 34 матчах и забил два гола.

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