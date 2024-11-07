Владелец Шеффилд Юнайтед принц Абдулла согласовал условия продажи клуба американскому консорциуму во главе со Стивом Розеном за сделку стоимостью более 100 миллионов фунтов стерлингов. Об этом информирует The Telegraph. Окончательные части сделки еще должны быть одобрены EFL, но есть уверенность в том, что Розен возьмет на себя управление клубом.

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Предполагается, что сумма сделки составит 105 миллионов фунтов стерлингов, а Розен также собирается купить отель рядом с домашним стадионом "красно-белых" Брамалл Лейн. Американский бизнесмен может посетить ближайший матч команды в рамках городского дерби.

После 14 матчей Шеффилд Юнайтед занимает второе место в турнирной таблице Чемпионшипа.

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