В сезоне 2021/22 42-летний Лиам Ричардсон привёл Уиган Атлетик к золотым медалям в третьем дивизионе. Тогда "латикс" сумели выиграть турнир, несмотря на серьёзную конкуренцию – Роттерхэм и МК Донс отстали от Уигана только на 2 и 3 очка соответственно.

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Однако в новом сезоне в Чемпионшипе команда стартовала неудачно, и Ричардсон не смог переломить ситуацию. Более того, в последних матчах ситуация только ухудшилась: Уиган проиграл 6 из последних 7 матчей в Чемпионшипе. В связи с этим руководство клуба решило расстаться с главным тренером, информирует ВВС.

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Самое главное достижение на посту главного тренера Ричардсон совершил не на поле, а за его пределами. В ноябре на тренировке Лиам спас жизнь своему подопечному, нападающему Чарли Уайку. У Уайка случилась остановка сердца, и именно Ричардсон начал процесс сердечно-легочной реанимации до того, как клубный врач Джонатан Тобин приступил к своим прямым обязанностям.

Что интересно, в октябре этого года Ричардсон подписал с Уиганом новый трёхлетний контракт.

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