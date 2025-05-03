Благодаря успешной работе в Реал Сосьедаде Альгуасиль обратил на себя внимание многих клубов, среди них – Аль-Шабаб из Саудовской Аравии, сообщает AS. Сейчас команду, за которую выступает украинский вратарь Георгий Бущан, возглавляет турецкий тренер Фатих Терим.

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Отмечается, что Аль-Шабаб сделал испанскому специалисту финансово выгодное предложение и готов начать с ним переговоры летом. Сам тренер пока сосредоточен на работе с Реал Сосьедадом и будет изучать новые предложения после завершения сезона.

Напомним, Иманоль Альгуасиль возглавляет баскский клуб на протяжении последних семи лет Сейчас Реал Сосьедад занимает 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги, в активе команды 42 очка после 33-х туров. Аль-Шабаб находится на 6-й позиции в чемпионате Саудовской Аравии.

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