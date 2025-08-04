Аль-Духайль на своем официальном сайте объявил о подписании Туту. Как информирует Kicker, катарский клуб заплатил за игрока 15 млн евро. У бразильца оставался год контракта с Айнтрахтом.

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Франкфурт воспользовался последней реальной возможностью заработать на Тути. В 2019 году "орлы" приобрели 19-летнего игрока Сан-Паулу за 1,8 млн евро. Спустя шесть лет сумма выросла почти в десять раз.

Уход бразильца не стал неожиданностью, поскольку предполагалось, что ему придется выбирать между продлением контракта и уходом из-за истечения срока действия. Франкфурт твердо решил избежать свободного перехода.

Тута провел за Айнтрахт 136 матчей в Бундеслиге, в которых забил 9 голов. Еще он сыграл в 13 матчах Кубка Германии, 7 играх в Лиге чемпионов и 22 встречах в Лиге Европы. Вместе с командой он выиграл Лигу Европы в 2022 году.

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