Вольфсбург хочет пригласить Приске на должность главного тренера, информирует Kicker. Сообщается, что появляется все больше признаков того, что датчанин находится в центре внимания "волков", которые сейчас занимают 12-е место в турнирной таблице Бундеслиги.

Участник плей-офф ЛЧ официально уволил тренера за 2 дня до матча против Милана – на замену сватали Пушича

Сейчас Вольфсбург тренирует Ральф Хазенхюттль – он находится под давлением и, несмотря на оставшийся год, до конца контракта, похоже, собирается уйти летом.

Приске был уволен из Фейеноорда во вторую неделю февраля и с тех пор остался без клуба. Вместе с роттердамской командой он громил Баварию и совершал камбэк с 0:3 в матче с Манчестер Сити.

Прошлым летом Приске пришел в Фейенорд на место Арне Слота.

Байер не позволил Баварии досрочно забрать Салатницу, Айнтрахт уничтожил РБ Лейпциг, Боруссия Д в шаге от Лиги чемпионов