Руководство Вольфсбурга пошло на радикальные методы, не дожидаясь завершения сезона 2024/25.

Пресс-служба "зеленых" сообщила, что клуб прекратил сотрудничество с Ральфом Хазенхюттлем. Помощники тренера Крейг Флеминг и Патрик Хазенхюттль также покинут Вольфсбург.

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Отмечается, что "зелеными" в двух последних турах будут руководить аналитики Мартин Рашик и Райнер Видмайер, которые выступали связующим звеном между первой командой и академией.

Ральф Хазенхюттлем возглавил Вольфсбург в прошлом году. Сейчас "зеленые" находятся на 12 месте в турнирной таблице Бундеслиги с 39 очками.

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