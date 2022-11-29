Соглашение завершили с согласия обеих сторон, сообщает официальный сайт Вольфсбурга.

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Нападающий стал игроком "волков" только 30 января 2022 года. В текущем сезоне Крузе сыграл в 5 матчах, в которых не отличился результативными действиями.

Добавим, что Макс поиграл за такие немецкие клубы как Вердер, Санкт-Паули, Фрайбург, Боруссия Менхенгладбах, Вольфсбург и Унион Берлин. Один сезон Крузе отыграл в турецком Фенербахче. Также нападающий провел 14 матчей за национальную сборную Германии, в которых отличился 4 голами.

Напомним, что в сентябре в Круге произошел открытый конфликт с главным тренером Вольфсбурга Нико Ковачем. Согласно с Wolfsburger Algemeine, тренер был недоволен постоянными опозданиями Крузе на тренировку. Также футболист выпустил документальный фильм о своей семье и личной жизни, в которой наговорил много лишнего.

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