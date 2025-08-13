Унион на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с Дмитрием Богдановым. Срок соглашения не разглашается. Предыдущим клубом игрока сборной Украины (U-19) было дрезденское Динамо.

Защитник Шахтера присоединится к клубу из Бундеслиги – немцы со второй попытки договорились с "горняками"

Сайт Униона в представлении новичка отмечает, что отец игрока Владимир также был центральным нападающим и играл, среди прочего, за молодежную команду Боруссии Д и вторую команду Майнца. Он пытался отговорить своего сына от футбольной карьеры, но Дмитрий настоял на своем.

"Переход в Унион – замечательная возможность для меня. Я хочу как можно больше узнать на тренировках с профессиональной командой и привнести свои качества в команду U-19. Для меня важно постепенно совершенствоваться и хорошо освоиться в Берлине. Я буду усердно работать каждый день, чтобы развиваться дальше и оправдать доверие клуба", – отметил Богданов.

"Украинский игрок будет интегрирован в тренировочную программу мужской профессиональной команды, а также получит игровой опыт в составе Унион U-19", – говорится в заявлении.

