Клуб Бундеслиги обнаружил три новых случая коронавируса – останавливать тренировки не собираются

Кельн не смог избежать распространения коронавируса, несмотря на соблюдение строгих мер безопасности.

Обследование игроков, тренеров и персонала дало три новые положительные тесты, информирует официальный сайт клуба.

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Кельн решил не разглашать имена зараженных, но отмечается, что у всех трех не было обнаружено никаких серьезных симптомов. Их отправят на двухнедельный карантин, а команда продолжит тренироваться в ограниченном режиме. В клубе убеждены, что меры безопасности вполне эффективны и большего распространения болезни можно избежать.

Напомним, Бундеслига может стать первым топ-чемпионатом, который возобновит матчи. Ожидалось, что это произойдет 9 мая, но немецкое правительство решило подождать с утверждением официальной даты.

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