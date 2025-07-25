Вольфсбург на своем официальном сайте объявил об аренде с правом выкупа вингера Наполи Йеспера Линдстрема. Срок аренды составляет 1 год – "волки" заплатят 1 млн евро. Если немецкий клуб захочет выкупить датчанина, ему придется заплатить 12 млн евро.

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Летом 2023 года Линдстрём перешел в Наполи из франкфуртского Айнтрахта за 30 млн евро, но в Неаполе так и не заиграл. В прошлом сезоне он на правах аренды выступал за Эвертон. В составе "ирисок" Линдстрём провел 29 матчей и отметился 1 ассистом.

В сезоне 2021/22 Йеспер выиграл Лигу Европы в составе Айнтрахта.

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