После увольнения Бо Свенссона с должности главного тренера руководство Майнца поручило готовить команду к матчу с РБ Лейпциг главному тренеру молодёжной команды клуба Яну Зиверту. Однако у него нет тренерской лицензии, чтобы продолжать работать с первой командой "карнавальщиков". В связи с этим боссы Майнца пошли на хитрость.

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Как информирует официальный сайт клуба, "ноль пятые" арендовали у 39-летнего тренера Денниса Ламби у Футбольной ассоциации Рейнланда - он работал помощником главного тренера в сборной Германии U-17. "Мы хотим поблагодарить Рейнландскую футбольную ассоциацию, с которой мы очень тесно связаны на протяжении многих лет, за то, что она согласовала с нами кадровый вопрос таким небюрократическим способом", – заявил директор Майнца Кристиан Хайдель.

К слову, в матче с РБ Лейпциг Майнц одержал победу со счётом 2:0. В субботу, 11-го ноября "карнавальщики" сыграют под руководством дуэта Зиверт-Ламби матч 12-го тура Бундеслиги с Дармштадтом.

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