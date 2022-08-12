Нападающий перебрался в новую команду на правах аренды, рассчитанную на сезон 2022/23. Летом следующего года Монца в определенных условиях обязана выкупить права на 27-летнего экс-форварда сборной Италии. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Очевидно, речь идет о сохранении прописки в Серии А – именно таким образом клуб Берлускони и Галлиани подписывал и ряд других новичков. Петанья уже попал в заявку на первый матч сезона против Торино, который состоится в субботу, 13 августа. За аренду Андреа (4 гола в сезоне 2021/22) Монца заплатила 2,5 млн евро. Через год Наполи может получить 10 миллионов.

Воспитанник Милана стал очередным именитым новичком амбициозного новичка Серии А. Ранее Монца подписала Марлона, Алессио Краньо, Андреа Ракоккью, Маттео Пессину, Стефано Сенси, Пабло Мари и других футболистов, общее количество которых уже достигло двадцати.

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