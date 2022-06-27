Монца, новичок Серии А, оформила второй летний трансфер. К клубу присоединился Алессио Краньйо.

После подписания бывшего игрока сборной Италии Андреа Раноккии "красно-белые" усилились еще и действующим представителем "Скуадры", сообщает пресс- служба клуба.

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Краньйо присоединился к Монце на правах годовой аренды из Кальяри, новичок итальянской элиты имеет обязательство выкупа при определенных неназванных условиях. В прошлом сезоне 27-летний кипер провел 35 матчей в Серии А, в которых пропустил 64 гола.

К слову, Кальяри завершил предварительную кампанию на 18 месте и вылетел в низший дивизион. Монца же стала последним новичком Серии А.

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