Саудовская Аравия продолжает охотиться на европейских звезд. Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах длительное время был целью саудовских клубов, впрочем, наставник мерсисайдцев Юрген Клопп не планировал отпускать одного из своих лидеров.

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Как информирует Руди Галетти, Аль-Иттихад сделал улучшенное предложение по египтянину. Руководство "тигров" считает, что предложенные 100 миллионов долларов могут изменить мнение Клоппа. Если Ливерпуль согласится продать Салаха, то его трансфер будет самым дорогим в саудовской Про-лиге.

31-летний вингер перешел в Ливерпуль в 2017 году. Действующее соглашение Мохамеда Салаха рассчитано еще на два сезона. За мерсисайдцев египтянин сыграл в 307 матчах, в которых забил 187 голов и отдал 80 ассистов. Вместе с Ливерпулем Салах завоевывал титул чемпиона Англии и выигрывал Лигу чемпионов.

Напомним, что к Аль-Иттихаду этим летом присоединились Карим Бензема, Н'голо Канте, Фабиньо и Жота.

К слову, самым дорогим трансфером пока считается переход Неймара в Аль-Хиляль. Однако официальной информации о суммах, которые получил ПСЖ за бразильца, нет. По данным Transfermarkt, Аль-Хиляль заплатил за Неймара 90 миллионов евро.

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