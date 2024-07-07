Аль-Иттихад переживает не самые простые "закулисные" времена. В субботу президент клуба Лоай Назер ушел в отставку со своего поста, сославшись на вмешательство в процессы принятия решений клуба со стороны Министерства спорта. Именно он продвигал кандидатуру Пиоли на пост главного тренера "жёлто-чёрных". Учитывая это, новое руководство Аль-Иттихада решило двигаться в другом направлении.

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В СМИ появилась информация о том, что бывший обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема не одобрял кандидатуру Пиоли на пост главного тренера своей команды. Однако Джанлука Ди Марцио и другие СМИ в Италии по-прежнему уверены, что это неправда.

Напомним, что сейчас Пиоли является свободным агентом и активно ищет себе новое место работы. Он провёл во главе Милана пять последних сезонов, выиграв с "россонери" Скудетто в сезоне 2021/22.

Тем временем Аль-Иттихад переключился на кандидатуры Кристофа Гальтье и Лорана Блана.

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