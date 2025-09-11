Действующие чемпионы Саудовской Аравии официально объявили о подписании 20-летнего центрбека Яна-Карло Симича из Андерлеха.

Инсайдер Саша Тавольери раскрывает финансовые подробности трансфера. Аль-Иттихад заплатит 6 млн евро за годичную аренду, а следующим летом предусмотрен обязательный выкуп еще за 15 млн евро. Сам Симич в клубе Карима Бензема будет зарабатывать 5,5 млн долларов в год.

Перед Андерлехтом серб выступал за Милан, где был капитаном молодежной команды и даже забивал в дебютном матче за взрослую. Впрочем, "россонери" не поверили в центрбека. Летом 2024-го Симича продали Андерлехту всего за 2,75 млн евро, теперь итальянцы получат еще около 4 млн по условиям пункта перепродажи.

