Защитник Вест Бромвича Киран Гиббс летом присоединится к клубу МЛС, утверждает журналист Telegraph Джон Перси.

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После завершения сезона защитник получит статус свободного агента. Киран выпал из основы "дроздов", поэтому ему не предложили новый контракт. За плечами 31-летнего Гиббса 180 матчей в АПЛ, большинство в составе Арсенала.

Добавим, что ранее Интер Майами усилился другими ветеранами АПЛ – защитником Райаном Шоукросом и Филом Невиллом, который стал тренером. Не следует забывать и о звездном президенте клуба Дэвиде Бекхэме.

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