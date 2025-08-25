Тоттенхэм не оставляет попыток подписать аргентинского таланта Комо Нико Паса. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Комо отклонил второе предложение "шпор" в размере 70 миллионов евро, что могло бы быть самым дорогим приобретением в истории Тоттенхэма.

Ранее Комо, который тренирует Сеск Фабрегас отклонил предложение англичан с суммой 40 миллионов евро. 20-летний плеймейкер этим летом стал главной трансферной целью Тоттенхэма после того, как Эберечи Эзе перебрался в Арсенал. Однако сам Пас не горит желанием менять клуб – он хочет провести сезон в Комо, а в будущем вернуться в Реал. Испанский гранд имеет право выкупа за футболиста в 2026 году за 10 миллионов евро и мадридцы планируют активировать эту опцию в будущем.

Тоттенхэм же находится в критической ситуации: после серьезной травмы Джеймса Мэддисона "шпоры" срочно ищут креативного хавбека.

Пас мощно начал сезон в Серии А – в игре против Лацио он отметился голом и ассистом, став главной звездой победы Комо 2:0.

