Клуб АПЛ сделал предложение в 70 миллионов за подопечного Фабрегаса – известен ответ на рекордный запрос
Тоттенхэм пытается подписать полузащитника Комо Нико Паса.
Тоттенхэм не оставляет попыток подписать аргентинского таланта Комо Нико Паса. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Комо отклонил второе предложение "шпор" в размере 70 миллионов евро, что могло бы быть самым дорогим приобретением в истории Тоттенхэма.
Ранее Комо, который тренирует Сеск Фабрегас отклонил предложение англичан с суммой 40 миллионов евро. 20-летний плеймейкер этим летом стал главной трансферной целью Тоттенхэма после того, как Эберечи Эзе перебрался в Арсенал. Однако сам Пас не горит желанием менять клуб – он хочет провести сезон в Комо, а в будущем вернуться в Реал. Испанский гранд имеет право выкупа за футболиста в 2026 году за 10 миллионов евро и мадридцы планируют активировать эту опцию в будущем.
Тоттенхэм же находится в критической ситуации: после серьезной травмы Джеймса Мэддисона "шпоры" срочно ищут креативного хавбека.
Пас мощно начал сезон в Серии А – в игре против Лацио он отметился голом и ассистом, став главной звездой победы Комо 2:0.
