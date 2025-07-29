Эвертон заинтересован в аренде вингера Джека Грилиша – Дэвид Мойес является большим поклонником игрока сборной Англии. По данным The i Paper, "ириски" готовы сделать предложение Грилишу, но ожидается, что с ними будут конкурировать ряд клубов Премьер-лиги, включая Вест Хэм.

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Чемпион Италии Наполи также связывают с переходом Грилиша, чья зарплата означает, что любой трансфер будет требовать компромиссов со стороны Манчестер Сити, игрока и любого клуба, который его подпишет.

На данный момент Эвертон ждет условий "горожан". У Грилиша не будет недостатка в вариантах в межсезонье, но он отдает приоритет игровому времени перед чемпионатом мира следующим летом. Главный тренер сборной Англии Томас Тухель неоднократно выражал свое восхищение Грилишем, однако не выберет его, если он продолжит оставаться второстепенным игроком на Этихаде.

В составе Эвертона играет украинец Виталий Миколенко.

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