Клуб АПЛ продвинулся в переговорах по лидеру Шахтера – игрок Милана может стать его одноклубником
Английский Фулхэм пытается оформить трансфер Кевина из Шахтера до завершения трансферного окна.
Шахтер и Фулхэм продолжают переговоры по трансферу Кевина, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Шахтер выставил ценник на Кевина – "горняки" уже нашли ему замену
Бразилец может обойтись "дачникам" более чем в 40 млн евро. Разговоры между клубами относительно финальной суммы до сих пор продолжаются. Также Фулхэм хочет приобрести игрока Милана Сэмюэля Чуквуэзе. 26-летний нигериец оценивается в 25 млн евро.
Напомним, что Кевин в сезоне 2025/26 забил 4 гола и отдал 2 ассисты в четырех матчах за "горняков",
