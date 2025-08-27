Шахтер и Фулхэм продолжают переговоры по трансферу Кевина, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Шахтер выставил ценник на Кевина – "горняки" уже нашли ему замену

Бразилец может обойтись "дачникам" более чем в 40 млн евро. Разговоры между клубами относительно финальной суммы до сих пор продолжаются. Также Фулхэм хочет приобрести игрока Милана Сэмюэля Чуквуэзе. 26-летний нигериец оценивается в 25 млн евро.

Напомним, что Кевин в сезоне 2025/26 забил 4 гола и отдал 2 ассисты в четырех матчах за "горняков",

