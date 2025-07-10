Игрок сборной Украины официально получил контракт от новичка АПЛ
Полузащитник Сандерленда Тимур Тутеров подписал новое соглашение с клубом.
Сандерленд официально объявил о подписании нового контракта с украинским левым вингером Тимуром Тутеровым. Предыдущее соглашение с 20-летним футболистом завершилось 30 июня 2025 года, однако клуб решил продлить сотрудничество.
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Тренер академии Робин Николс высоко оценил молодого украинца: "Мы очень рады, что достигли договоренности о том, что Тутеров останется в клубе. Он блестяще адаптировался с момента перехода к нам из Украины, демонстрируя великолепный атлетизм и инстинкт завершать атаки – это делает его захватывающим игроком на фланге".
Тимур присоединился к Сандерленду в апреле 2023 года из украинского Колоса. За команду U21 он провел 29 поединков, в которых забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. Также он регулярно выступает за юношескую сборную Украины U19.
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