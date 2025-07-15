Вест Хэм на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с 20-летним латералем Славии Эль-Хаджи Маликом Диуфом. Он будет играть под 12-м номером.

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Как информирует инсайдер Бен Джейкобс, "молотобойцы" заплатили за игрока 22 млн евро. Также Славия получит бонусы, связанные с результативностью Диуфа.

Благодаря этой продаже Славия установила трансферный рекорд чешской лиги по стоимости продажи футболиста. Предыдущий рекорд для чешских клубов был установлен в январе 2025 года, когда Тоттенхэм приобрел вратаря пражской Славии Антонина Кински за 16,5 млн евро. Славия подписала Диуфа зимой прошлого года за 2,5 миллиона евро из Тромсе.