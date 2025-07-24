Вулверхэмптон официально объявил о трансфере 27-летнего атакующего полузащитника Джона Ариаса из бразильского Флуминенсе. Контракт рассчитан на четыре года с возможностью продления еще на сезон. По информации Transfermarkt, сумма сделки составила 17 миллионов евро.

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Колумбиец привлек внимание "волков" своей блестящей игрой на Клубном чемпионате мира-2025 в США, где был признан игроком матча во встречах против Боруссии, Ульсана Хенде и Интера, а также попал в символическую сборную турнира.

В составе английской команды Ариас вновь встретится с бывшим партнером по Флуминенсе – Андре, а также с партнером по сборной Колумбии Ерсоном Москерой.

Ариас начинал профессиональную карьеру на родине в составе Патриотас в 2018 году. Он провел более 100 матчей в чемпионате Колумбии, где выступал также за Льянерос, Америку де Кали и Санта-Фе. Именно с Америкой де Кали он получил первый трофей – чемпионство Колумбии в 2020 году.

В 2021 году он перешел в Флуминенсе, где стал настоящей звездой. Всего за клуб из Рио-де-Жанейро он провел 229 матчей, записав в свой актив 102 результативных действия. Его пик пришелся на сезон-2022, в котором он оформил 16 голов и 17 ассистов. В 2023 году вместе с Андре Ариас выиграл Кубок Либертадорес и попал в символическую сборную турнира.

В первой половине 2025 года он добавил к статистике еще 13 ассистов и выполнял функции капитана команды. Подписание Ариаса Вулверхэмптон сопроводил креативной презентацией.

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