Кристал Пэлас активно готовится к возможному прощанию с Эберечи Эзе, который выразил желание перейти в Тоттенхэм. По информации The Athletic, лондонский клуб уже обратился к Брюгге с предложением по Христосу Цолису, рассматривая его как одного из главных кандидатов на замену англичанину.

Первое предложение было отклонено бельгийцами, однако английский клуб планирует вернуться с улучшенным запросом. Клуб также ведет переговоры с представителями 23-летнего грека.

Цолис прошлым летом перешел в Брюгге из Фортуны Дюссельдорф и сразу стал ключевым игроком – в дебютном сезоне он записал на свой счет 21 гол и 14 ассистов в 56 матчах. Новую кампанию игрок начал не менее ярко: три гола и две голевые передачи в семи поединках. Несмотря на это, Брюгге не намерен продавать его после недавнего подписания нового контракта.

Воспитанник ПАОКа, в 2021 году он перешел в Норвич, с которым получил опыт выступлений в АПЛ. Впоследствии отправлялся в аренду в Твенте, а затем в Фортуну, которая в конце концов выкупила его контракт.

