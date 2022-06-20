Клуб АПЛ изменил дату своего основания и стал старейшим в мире
Кристал Пэлас провел тщательное исследование относительно даты своего основания, что позволило ему получить почетное звание.
"Орлы" официально сменили год своего основания с 1905-го на 1861-й. Это уже отразилось на эмблеме, сообщает официальный сайт Кристал Пэлас.
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Историк клуба Питер Мэннинг объясняет, что в 1905 году была сформирована профессиональная футбольная команда, но сначала был создан крикетный коллектив в 1857 году. И уже в 1861-м некоторые члены крикетного клуба основали любительский клуб. Между командами установлена прямая связь.
Более того, благодаря смене года основания лондонцы стали старейшим профессиональным клубом мира, обойдя Ноттс Каунти (1862 год). Пэлас утверждает, что был создан годом ранее и свою первую игру провел против Ноттингем Форест. Позже эти две команды участвовали в создании Футбольной ассоциации Англии.
Теперь "орлам" нужно дождаться официального подтверждения от FA, чтобы стать старейшим в мире. Несмотря на это, Кристал Пэлас в кампании 2022/23 будет выступать в футболках с новой датой основания.
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