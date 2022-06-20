Кристал Пэлас провел тщательное исследование относительно даты своего основания, что позволило ему получить почетное звание.

"Орлы" официально сменили год своего основания с 1905-го на 1861-й. Это уже отразилось на эмблеме, сообщает официальный сайт Кристал Пэлас .

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Историк клуба Питер Мэннинг объясняет, что в 1905 году была сформирована профессиональная футбольная команда, но сначала был создан крикетный коллектив в 1857 году. И уже в 1861-м некоторые члены крикетного клуба основали любительский клуб. Между командами установлена ​​прямая связь.

Более того, благодаря смене года основания лондонцы стали старейшим профессиональным клубом мира, обойдя Ноттс Каунти (1862 год). Пэлас утверждает, что был создан годом ранее и свою первую игру провел против Ноттингем Форест. Позже эти две команды участвовали в создании Футбольной ассоциации Англии.

Теперь "орлам" нужно дождаться официального подтверждения от FA, чтобы стать старейшим в мире. Несмотря на это, Кристал Пэлас в кампании 2022/23 будет выступать в футболках с новой датой основания.

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