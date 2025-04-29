Стадион Брэмли-Мур Док вмещает 53 тысячи зрителей. Первый матч на нем прошел в феврале 2025 года. Он был построен, в частности, из 1000 тонн горячекатаного листа Spartan UK международной горно-металлургической группы компаний Spartan UK Метинвест, которая принадлежит президенту Шахтера Ринату Ахметову.

Мудрика отправляют к легендарному тренеру, Зинченко выдал шоу и поразил скептиков – Миколенко как Бекхэм против гранда

При строительстве стадиона была применена стратегия no-blockwork – каждый элемент должен был быть тщательно спланирован, обеспечивая точность монтажа стальных конструкций без использования традиционной кирпичной кладки. Горячекатаный лист Spartan UK группы Метинвест играл одну из ключевых ролей.

Напомним, что цвета Эвертона защищает украинский защитник Виталий Миколенко.

Челси дожал Эвертон и вернулся в зону ЛЧ – Миколенко пережил ужасное столкновение, первый гол транжиры в 2025 году