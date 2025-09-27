Вест Хэм подтвердил отставку главного тренера Грэма Поттера и всего его штаба из-за неудовлетворительных результатов.

Вест Хэм официально объявил об уходе Грэма Поттера с поста главного тренера. Как сообщает клубная пресс-служба, результаты команды во второй половине прошлого сезона и на старте кампании-2025/26 не соответствовали ожиданиям руководства.

Совет директоров лондонского клуба пришел к выводу, что пришло время для изменений, чтобы как можно быстрее улучшить положение команды в Премьер-лиге. Вместе с Поттером команду покинул весь его штаб: ассистент Бруно Салтор, тренеры первой команды Билли Рейд и Нарсис Пелач, тренеры вратарей Каспер Анкергрен и Линус Кандолин.

Руководство уже начало процесс поиска нового наставника, однако пока больше комментариев клуб не предоставляет.

Напомним, что ранее сообщалось о заинтересованности Вест Хэма украинским форвардом Ромы Артемом Довбиком.

