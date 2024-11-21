Главный тренер Лестера Стив Купер имеет серьезные проблемы с составом перед игрой в АПЛ с Челси.

Международная пауза усугубила кадровую ситуацию “лисов”. Абдул Фатаву выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки.

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Как сообщает Owynn Palmer-Atkin, Кордова-Рид находится под наблюдением врачей, поскольку проблемы с ахиллом не исчезли. Буонанотте пропустит игру из-за перебора желтых карточек. Рикарду Перейра до сих пор не восстановился, а участие Чаудури под вопросом. Джейми Варди тренировался, но неизвестно, сможет ли он выйти на поле. Дака и Айю должны успеть набрать форму.

Лестер сейчас находится на 15 месте с 10 баллами. В 12 туре "лисы" сыграют с Челси Михаила Мудрика.