Как сообщает The Athletic, Лидс финализирует сделку по переходу нападающего Милана Ноа Окафора.

РБ Лейпциг отказался подписывать вингера Милана – он провалил медицинское обследование

25-летний швейцарец обойдется Лидсу примерно в 20,8 млн евро. Вскоре игрок должен пройти медицинское обследование и подписать контракт.

Вторую половину прошлого сезона Окафор провел в аренде в Наполи, где отыграл 4 матча и получил чемпионство Серии А под руководством Антонио Конте. Зимой он мог перейти в аренду в РБ Лейпциг, но сделка сорвалась, из-за того, что Окафор провалил медобследование в Германии, но, очевидно, Лидс готов рискнуть.

Нападающий присоединился к Милану в 2023 году из РБ Зальцбург. В Австрии он забил 34 гола и отдал 23 ассиста, четыре раза подряд становился чемпионом Бундеслиги. В составе Милана Окафор провел 53 матча и отметился 7 голами. Также на его счету 24 поединка за сборную Швейцарии.

Лидс стартовал в новом сезоне АПЛ с победы над Эвертоном украинца Виталия Миколенко (1:0).

