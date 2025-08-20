Клуб АПЛ готовит странный трансфер нападающего Милана – игрок ранее имел проблемы со здоровьем
Как сообщает The Athletic, Лидс финализирует сделку по переходу нападающего Милана Ноа Окафора.
РБ Лейпциг отказался подписывать вингера Милана – он провалил медицинское обследование
25-летний швейцарец обойдется Лидсу примерно в 20,8 млн евро. Вскоре игрок должен пройти медицинское обследование и подписать контракт.
Вторую половину прошлого сезона Окафор провел в аренде в Наполи, где отыграл 4 матча и получил чемпионство Серии А под руководством Антонио Конте. Зимой он мог перейти в аренду в РБ Лейпциг, но сделка сорвалась, из-за того, что Окафор провалил медобследование в Германии, но, очевидно, Лидс готов рискнуть.
Нападающий присоединился к Милану в 2023 году из РБ Зальцбург. В Австрии он забил 34 гола и отдал 23 ассиста, четыре раза подряд становился чемпионом Бундеслиги. В составе Милана Окафор провел 53 матча и отметился 7 голами. Также на его счету 24 поединка за сборную Швейцарии.
Лидс стартовал в новом сезоне АПЛ с победы над Эвертоном украинца Виталия Миколенко (1:0).
