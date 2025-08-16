Ноттингем Форест готов пойти очень далеко, чтобы получить универсала Рико Льюиса, который способен закрыть как позицию флангового защитника, так и сыграть в опорной зоне. Как информирует talkSPORT, "лесники" готовы удвоить зарплату защитника, чтобы он согласился на переход.

Сообщается, что 20-летний Льюис серьезно раздумывает над этим предложением.

В прошлом сезоне Рико провел за Манчестер Сити 44 матча во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и оформил 4 ассиста. Один из этих голов игрок забил именно в ворота Ноттингем Форест в полуфинале Кубка Англии.

В прошлом сезоне Пеп Гвардиола назвал Рико "исключительным игроком".

