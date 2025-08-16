Клуб АПЛ готов удвоить зарплату звезде Манчестер Сити – Гвардиола называет его "исключительным"
Ноттингем Форест хочет подписать защитника Манчестер Сити Рико Льюиса.
Ноттингем Форест готов пойти очень далеко, чтобы получить универсала Рико Льюиса, который способен закрыть как позицию флангового защитника, так и сыграть в опорной зоне. Как информирует talkSPORT, "лесники" готовы удвоить зарплату защитника, чтобы он согласился на переход.
Реал навесил ценник на звезду атаки – Манчестер Сити готовит контракт для игрока и должен найти огромные средства
Сообщается, что 20-летний Льюис серьезно раздумывает над этим предложением.
В прошлом сезоне Рико провел за Манчестер Сити 44 матча во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и оформил 4 ассиста. Один из этих голов игрок забил именно в ворота Ноттингем Форест в полуфинале Кубка Англии.
В прошлом сезоне Пеп Гвардиола назвал Рико "исключительным игроком".
