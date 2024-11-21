У Лопетеги есть два матча, чтобы переломить ситуацию. Как информирует The Guardian, боссы клуба цепляются за надежду, что испанец сможет вернуть команду на победный путь. Тем не менее, их вера в тренера угасает, и есть серьезная вероятность увольнения наставника ещё в этом месяце.

В Англии признали ошибку с пенальти в ворота Манчестер Юнайтед – она стоила Тен Хагу работы

Сообщается, что потенциальными преемниками Лопетеги могут стать экс-наставник Боруссии Д Эдин Терзич, экс-тренер сборной Дании Каспер Юлманд, бывший тренер Бенфики Рогер Шмидт и экс-тренер Штутгарта Себастьян Хёнесс.

После 11 туров лондонская команда занимает 14-е место в турнирной таблице. Двумя её следующими соперниками станут Ньюкасл и Арсенал Александра Зинченко.

АПЛ, турнирная таблица: Ман Сити отпустил Ливерпуль в отрыв, Челси и Арсенал в топ-4, Ипсвич вырвался из зоны вылета