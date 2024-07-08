Лехия Гданьск столкнулась с неожиданными трудностями перед возвращением в элитный дивизион Польши.

Новичок Экстраклясы официально подтвердил, что получил от ФИФА бан на три ближайших трансферных окна.

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Лехию наказали из-за задолженности перед словацким Ружомбероком. Очевидно, поляки полностью не рассчитались за трансфер форварда Томаша Бобчека. Он состоялся год назад, а последний транш ждали 30 июня. Лехия не успела, но обещает закрыть вопрос в ближайшие дни и вернуть себе право регистрировать новых игроков.

Эта ситуация может задержать переход Сергея Булецы, которого активно сватают именно в Гданьск. Там уже выступают четверо других украинцев – вратарь Сарнавский, хавбеки Желизко, Хлань и форвард Вьюнник.

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