Чемпион мира-2014 и его помощник Славен Скеледжич могли возглавить Динамо год назад. Об этом менеджер Александр Ольшанецкий написал в своем Facebook.

Динамо имело возможность вместо Луческу назначить Клозе

На тренерской скамье Клозе мог заменить Алексея Михайличенко, который не смог преодолеть групповой этап Лиги Европы. Официально наставником "бело-синих" стал бы Скеледжич, ведь у легенды Баварии в то время еще не было тренерской лицензии категории Pro. В конце концов, о сотрудничестве стороны не договорились – Михайличенко остался руководить Динамо до конца сезона 2019/20, а Клозе начал работать в структуре Баварии.

В августе 2020-го главным тренером киевлян стал экс-наставник донецкого Шахтера Мирча Луческу.

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