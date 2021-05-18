Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира может принять представителя второй Бундеслиги – Фортуну Дюссельдорф, сообщает Express.

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До недавнего времени Клозе работал ассистентом Флика в Баварии, однако решил покинуть клуб вместе с главным тренером. Фортуна потеряла шансы на повышение в элиту и готовится к изменениям на тренерском мостике. Приглашение Клозе инициирует директор дюссельдорфцев Клаус Алофс. В свое время он работал в Вердере, где Миро был едва ли не главной звездой.

Напомним, в ноябре прошлого года активно ходили слухи, что Динамо рассматривало Клозе перед назначением Мирчи Луческу. Правда, сам 42-летний специалист эту информацию не прокомментировал.

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