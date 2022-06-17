Австрийский Альтах на своем официальном сайте сообщил о назначении Мирослава Клозе на должность главного тренера.

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Детали сделки не разглашаются. До этого 44-летний Клозе был ассистентом главного тренера Баварии, а также тренировал Баварию U-17.

Напомним, что Мирослав за свою игровую карьеру успел поиграть за Кайзерслаутерн, Вердер, Баварию и Лацио, а также известен выступлениями за сборную Германии. Экс-форвард является рекордсменом чемпионатов мира – в его активе 16 голов на 5 Мундиалях.

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