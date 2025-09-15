Клозе объяснил, почему перевел Степанова в молодежку Нюрнберга – легенда не сдерживал эмоций относительно украинца
Главный тренер нюрнбургцев Мирослав Клозе высказался относительно игровых качеств форварда сборной Украины Артема Степанова.
"Артем не получил много игрового времени во время своего международного турне в составе молодежной сборной Украины, поэтому мы сознательно решили дать ему игровую практику в составе команды до 23 лет против сильного соперника.
Степанов голом спас Нюрнберг от поражения – украинец "отомстил" Клозе за недоверие (ВИДЕО)
Эта ситуация также была с ним четко обсуждена. Он провел очень достойный матч за команду U-23 и даже забил гол", – цитирует Клозе Bild.
Напомним, Степанов вышел в старте U-23 против Вюрцбургер Кикерс и в середине второго тайма с пенальти сравнял счет в матче.
К слову, ранее Клозе критиковал Степанова за его слабую игру в единоборствах, а также за демонстрацию "юношеского футбола".
Интересно, что главная команда Нюрнберга пока не одержала ни одной победы во Второй Бундеслиге и после 5-ти туров идет в турнирной таблице последней, имея в своем активе лишь 1 очко.
