"Артем не получил много игрового времени во время своего международного турне в составе молодежной сборной Украины, поэтому мы сознательно решили дать ему игровую практику в составе команды до 23 лет против сильного соперника.

Степанов голом спас Нюрнберг от поражения – украинец "отомстил" Клозе за недоверие (ВИДЕО)

Эта ситуация также была с ним четко обсуждена. Он провел очень достойный матч за команду U-23 и даже забил гол", – цитирует Клозе Bild.

Напомним, Степанов вышел в старте U-23 против Вюрцбургер Кикерс и в середине второго тайма с пенальти сравнял счет в матче.

К слову, ранее Клозе критиковал Степанова за его слабую игру в единоборствах, а также за демонстрацию "юношеского футбола".

Интересно, что главная команда Нюрнберга пока не одержала ни одной победы во Второй Бундеслиге и после 5-ти туров идет в турнирной таблице последней, имея в своем активе лишь 1 очко.

Экс-форвард Динамо оформил дубль в Германии, выведя свою команду в лидеры – 6-й гол от украинца за 3 тура (ВИДЕО)