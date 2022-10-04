Клоунада года от экс-команд Зозули и Лунина – кипер сбежал из ворот, но соперник не воспользовался подарком
Леганес и Альбасете устроили обмен курьезными любезностями в очном матче.
На 67-й минуте случился эпизод, который точно может претендовать на звание "Футбольная клоунада года".
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Голкипер Альбасете Бернабе Барраган почему-то решил, что его команда должна выполнять удар от ворот, хотя на самом деле арбитр назначил аут для соперника. Пока кипер гулял, Мирамон быстро бросил мяч на Феде, которому оставалось попасть в пустые ворота с 20-22 метров. Впрочем, нападающий Леганеса исполнил непонятный навес, который защитник Альбасете легко выбил. Барраган вернулся в свои владения и больше не ошибался до победного финального свистка (2:1).
Заметим, что в обоих клубах есть украинский след – Андрей Лунин в свое время год провел в аренде за Леганес, а Роман Зозуля 4 года защищал цвета Альбасете.
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