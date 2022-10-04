На 67-й минуте случился эпизод, который точно может претендовать на звание "Футбольная клоунада года".

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Голкипер Альбасете Бернабе Барраган почему-то решил, что его команда должна выполнять удар от ворот, хотя на самом деле арбитр назначил аут для соперника. Пока кипер гулял, Мирамон быстро бросил мяч на Феде, которому оставалось попасть в пустые ворота с 20-22 метров. Впрочем, нападающий Леганеса исполнил непонятный навес, который защитник Альбасете легко выбил. Барраган вернулся в свои владения и больше не ошибался до победного финального свистка (2:1).

Bernabé Barragán, arquero de Albacete, se fue a buscar una pelota en el medio del partido contra Leganés. Dejó el arco solo. Zafó de que no le hicieran un gol y de aparecer en uno de los bloopers del año.pic.twitter.com/sjEJ15Pc73 — VarskySports (@VarskySports) October 3, 2022

Заметим, что в обоих клубах есть украинский след – Андрей Лунин в свое время год провел в аренде за Леганес, а Роман Зозуля 4 года защищал цвета Альбасете.

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