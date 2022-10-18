FA обвинила наставника Ливерпуля Юргена Клоппа в неподобающих комментариях в адрес лайнсмена.

Главному тренеру Ливерпуля Юргену Клоппу предъявлены обвинения за ругань в адрес бокового судьи в матче с Манчестер Сити. Об этом информирует ВВС.

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Футбольная ассоциация Англии (FA) вменяет немецкому специалисту обвинение в нарушении правила FA E3: "Комментарии, которые являются неподобающими, портят репутацию игры, являются угрожающими, унизительными, неприличными или оскорбительными".

Теперь Клопп должен ответить на эти обвинения до пятницы, 21 октября. Юрген сможет присутствовать в технической зоне в матче с Вест Хэмом, который состоится в среду, 19 октября.

Напомним, что после матча с Ман Сити Клопп извинился за своё поведение.

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