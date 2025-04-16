Бывший тренер Ливерпуля Юрген Клопп стал от своей роли в Ред Булле.

Клоппу надоело сидеть без дела, информирует UOL Esporte. Сообщается, что немецкий специалист спит и видит себя на тренерском мостике. Он будет готов вернуться к тренерской работе, но при условии получения достойного предложения.

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Согласно источнику, Юрген готов покинуть свой текущий пост только ради двух предложений – Реала или сборной Бразилии. На сегодняшней работе он зарабатывает от 12 до 14 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что фаворитом на пост наставника "селесао" стал главный тренер Аль-Хиляля Жорже Жезуш. После ухода из Ливерпуля Клопп стал глобальным руководителем футбола в спортивной империи Ред Булл.

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