"Я болею за тех тренеров, которых знаю. Ну как болею, всегда интересно наблюдать. У меня нет такого, чтобы я на кого-то хотел быть похожим или равняться.

Скрипник впервые озвучил цель Металлиста 1925 и объяснил уход из Ворсклы: "Тренеру всегда хочется вызовов"

Складывается так, что не то чтобы ты за ними следил. Но Клоппа – я знаю лично, Гвардиолу – знаю лично. Это не значит, что мы дружим и созваниваемся друг с другом как друзья. Но когда открываешь результаты – обращаешь внимание на тех, кого знаешь", – цитирует Скрипника официальный сайт Металлиста 1925.

Напомним, 54-летний специалист начал тренерскую работу в Вердере в 2004 году и, пройдя все ступени клубной иерархии, сумел стать главным тренером основной команды. После ухода из немецкого клуба в 2016-м принял латвийскую Ригу. Затем были Заря, Ворскла и Металлист 1925.

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