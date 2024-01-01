"Клоппа и Гвардиолу знаю лично": Скрипник признался, на кого из звездных тренеров равняется
Новоиспеченный наставник Металлиста 1925 Виктор Скрипник рассказал, работу каких коллег оценивает выше всего.
"Я болею за тех тренеров, которых знаю. Ну как болею, всегда интересно наблюдать. У меня нет такого, чтобы я на кого-то хотел быть похожим или равняться.
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Складывается так, что не то чтобы ты за ними следил. Но Клоппа – я знаю лично, Гвардиолу – знаю лично. Это не значит, что мы дружим и созваниваемся друг с другом как друзья. Но когда открываешь результаты – обращаешь внимание на тех, кого знаешь", – цитирует Скрипника официальный сайт Металлиста 1925.
Напомним, 54-летний специалист начал тренерскую работу в Вердере в 2004 году и, пройдя все ступени клубной иерархии, сумел стать главным тренером основной команды. После ухода из немецкого клуба в 2016-м принял латвийскую Ригу. Затем были Заря, Ворскла и Металлист 1925.
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