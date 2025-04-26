"Любимый город: Киев – родной город. Здесь я родился и вырос.

Блюдо и напиток: Любое блюдо, приготовленное женой. Напиток – вода.

Авто мечты: Mercedes-Benz GLS Class.

Капитан Кривбасса досрочно завершил сезон из-за травмы – экс-хавбека сборной Украины уже прооперировали

Какой город поразил культурой или стилем жизни: Барселона.

Фильм: Трудно выделить один. Название: "По соображениям совести", "Джунгли", "Король Ричард".

Бренд одежды: Etudes.

Обязательный аксессуар: Часы.

Фобия: Змеи.

Три вещи, которые возьмете на необитаемый остров: Палатку, запас еды, карту.

Самый романтичный поступок: Предложение руки и сердца.

Самый большой штраф в карьере: 1000 гривен, потому что опоздал на ужин (Смеется).

Самая первая зарплата: 300$.

Кто или что вдохновляет в моменты трудностей: Мои близкие и стремление достичь своих целей.

На каком стадионе мира мечтаете сыграть в серии пенальти: Уэмбли.

Топ-3 голкипера на данный момент: Ян Облак, Алиссон Бекер, Тибо Куртуа.

ЛЧ или ЧМ: ЧМ.

Самая громкая поддержка фанатов, которую помните: Лига чемпионов, матч Бешикташ – Динамо Киев в Стамбуле.

У кого самое лучшее чувство юмора в Кривбассе: Вакулко.

А стиля: У легионеров – Маттео Аморозо.

Под руководством какого тренера хотели бы поиграть: Юрген Клопп.

А в каком чемпионате проверить собственные силы: Любая европейская лига из топ-5.

Любимый мем или шутка о вратарях: Не люблю шутки про вратарей.

Если бы не стали футболистом, какая профессия подошла бы больше всего: Футбольный функционер.

Топ-3 увлечения вне футбола: Плавание, время с родными и просмотр сериалов.

Любимая цитата или девиз по жизни: Иногда что-то может идти не так, как хотелось бы, но вы не должны останавливаться", – сказал Маханьков в комментарии YeSport.

Напомним, 27-летний голкипер – воспитанник Динамо, где и начал профессиональную карьеру. Полгода поиграл за Карпаты, откуда перешел в Полесье. Далее был Колос и переход в Кривбасс. В текущем сезоне провел за криворожан 6 матчей, в которых пропустил 7 голов (в двух встречах отстоял "на ноль").

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