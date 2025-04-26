"Клопп, змеи и Mercedes-Benz": экс-кипер Динамо – о первой зарплате, главной фобии и самом романтичном поступке
Вратарь Кривбасса Владимир Маханьков ответил на вопросы анкеты.
"Любимый город: Киев – родной город. Здесь я родился и вырос.
Блюдо и напиток: Любое блюдо, приготовленное женой. Напиток – вода.
Авто мечты: Mercedes-Benz GLS Class.
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Какой город поразил культурой или стилем жизни: Барселона.
Фильм: Трудно выделить один. Название: "По соображениям совести", "Джунгли", "Король Ричард".
Бренд одежды: Etudes.
Обязательный аксессуар: Часы.
Фобия: Змеи.
Три вещи, которые возьмете на необитаемый остров: Палатку, запас еды, карту.
Самый романтичный поступок: Предложение руки и сердца.
Самый большой штраф в карьере: 1000 гривен, потому что опоздал на ужин (Смеется).
Самая первая зарплата: 300$.
Кто или что вдохновляет в моменты трудностей: Мои близкие и стремление достичь своих целей.
На каком стадионе мира мечтаете сыграть в серии пенальти: Уэмбли.
Топ-3 голкипера на данный момент: Ян Облак, Алиссон Бекер, Тибо Куртуа.
ЛЧ или ЧМ: ЧМ.
Самая громкая поддержка фанатов, которую помните: Лига чемпионов, матч Бешикташ – Динамо Киев в Стамбуле.
У кого самое лучшее чувство юмора в Кривбассе: Вакулко.
А стиля: У легионеров – Маттео Аморозо.
Под руководством какого тренера хотели бы поиграть: Юрген Клопп.
А в каком чемпионате проверить собственные силы: Любая европейская лига из топ-5.
Любимый мем или шутка о вратарях: Не люблю шутки про вратарей.
Если бы не стали футболистом, какая профессия подошла бы больше всего: Футбольный функционер.
Топ-3 увлечения вне футбола: Плавание, время с родными и просмотр сериалов.
Любимая цитата или девиз по жизни: Иногда что-то может идти не так, как хотелось бы, но вы не должны останавливаться", – сказал Маханьков в комментарии YeSport.
Напомним, 27-летний голкипер – воспитанник Динамо, где и начал профессиональную карьеру. Полгода поиграл за Карпаты, откуда перешел в Полесье. Далее был Колос и переход в Кривбасс. В текущем сезоне провел за криворожан 6 матчей, в которых пропустил 7 голов (в двух встречах отстоял "на ноль").
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