За награду будут бороться 5 специалистов, сообщает официальный Twitter федерации.

ФИФА объявила 11 номинантов на премию The Best 2020

Большинство претендентов добыли серьезные трофеи в сезоне 2019/20. Ганс-Дитер Флик во главе Баварии выиграл абсолютно все турниры, в которых принимал участие. Юрген Клопп принес Ливерпулю долгожданный титул чемпиона АПЛ, а Зинедин Зидан снова сделал Реал королем Испании. Севилья с Хуленом Лопетеги в который раз выиграла Лигу Европы. На этом фоне сенсационно выглядит Марсело Бьелса, который только поднял Лидс в элиту английского футбола.

Голосование продлится до 9 декабря, а церемония вручения в онлайн-режиме состоится 17-го. В прошлом году лучшим тренером мужской команды признали Юргена Клоппа.

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