"Если честно, Диогу нравился мне с первого матча за Вулверхэмптон, который я видел. Очевидно, он и понятия не имел, что это так.

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Но я всегда знал на сто процентов, что, когда он будет доступен, попробую его получить. Потому что Диогу – очень и очень интересный игрок с потрясающей карьерой. Мне нравится его дисциплина, креативность и желание. К тому же у него все в порядке с техникой", – цитирует Клоппа Клоппа сайт УЕФА.

В сентябре мерсисайдцы приобрели хавбека Вулверхэмптона Диогу Жоту за 45 млн евро. За новую команду в АПЛ португалец провел 8 матчей, в которых отметился 5-ю голами.

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