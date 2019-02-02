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Клопп жестко раскритиковал Уокера, который злорадствовал над потерей очков Ливерпулем

12:26 260 Читати українською
Клопп жестко раскритиковал Уокера, который злорадствовал над потерей очков Ливерпулем
Юрген Клопп / фото из соцсетей

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал поведение защитника Манчестер Сити Кайла Уокера.

30 января у Ливерпуля был шанс оторваться от Манчестер Сити в чемпионской гонке АПЛ на 7 очков, но "красные" им не воспользовались, сыграв вничью с Лестером (1:1) в матче 24-го тура. За день до этого "горожане" уступили Ньюкаслу (1:2).

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Уокер после матча Ливерпуля опубликовал в Твиттере фото защитника Лестера Харри Магуайра (именно его гол лишил Ливерпуль победы), добавив запись: "То есть они думали, что оторвутся на 7 очков?". Вскоре Уокер удалил твит.

"Не уверен, что это говорит что-то о нас, это больше говорит о человеке, который опубликовала твит. Лично я никогда не праздновал, когда другая команда теряла очки или проигрывала. Для меня это недопустимо.

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Никогда не просил никого убирать одну часть поля и оставлять грязной другую. Так я понимаю спорт. Нужно выполнять свою работу, демонстрировать свою лучшую игру. Не понимаю этого.

Для болельщиков все немного иначе, но не понимаю, когда футбольные люди ведут себя именно так", – цитирует Клоппа The Mirror.

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Англия24 турЭнфилд (Ливерпуль)

Ливерпуль - Лестер Сити: Среда 30 января 2019

Ливерпуль
Матч окончен
1 : 1
Лестер Сити
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