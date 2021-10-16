"Это было хорошо, не могу сказать иначе. После паузы на матчи сборных трудно найти ритм, но ребята играли неплохо, несмотря на то, что перед матчем провели только одну тренировку. Уверен, в Уотфорда были идеи, но мы не позволили им играть. Блестящие голы, отличное настроение, энергия и характер.

Хет-трик Фирмино и гениальный ассист Салаха в видеообзоре матча Уотфорд – Ливерпуль – 0:5

Салах? Его выступление сегодня было грандиозным. Он лучший. Мы все это видим. Кто лучше него? Нам не нужно говорить о том, что Месси и Роналду сделали для мирового футбола и своего господства. Но сейчас Салах лучший", – цитирует Клоппа BT Sport.

Напомним, Ливерпуль с 18 очками в 8 матчах идет среди лидеров чемпионата Англии. В то же время Мохамед Салах за это время забил 7 голов и отдал 4 ассиста.

Ливерпуль разбил Уотфорд и возглавил турнирную таблицу – Мане забил 100-й гол в АПЛ, Фирмино оформил хет-трик