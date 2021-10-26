18-летний хавбек "шмелей" лично интересует главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа, сообщает Goal . Немцу очень импонирует его игра.

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Но есть проблема. Контракт Джуда с Боруссией рассчитан до лета 2025 года, поэтому дортмундцы хотят выручить за него солидные средства. Речь идет о 120 миллионах евро. Ливерпуль же пока не готов удовлетворять подобные финансовые запросы.

Беллингем перебрался в Германию из Бирмингема в прошлом году. В текущем сезоне Джуд забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач в 14 поединках.

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