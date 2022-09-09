"Холанд – исключительный игрок, Сити станет сильнее с ним. Вы просто должны знать (Гвардиола видит это так же, как и я), что команду время от времени нужно освежать.

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Мы тоже привлекли несколько новых игроков и потеряли Мане, который всегда играл. Потребуется немного времени, это касается Ман Сити и нас тоже. Но когда вы видите, как играют "горожане", как мяч оказывается в штрафной, как Эрлинг оказывается в правильном месте, то сложно избежать гола.

Сити отдал многих игроков, поэтому сейчас находится на периоде трансформации даже больше, чем мы. Это часть обновления успешной команды. Они отдали Габриэла Жезуса, Рахима Стерлинга, игравших за Манчестер годами. И Зинченко тоже. Фернандиньо завершил карьеру, вернее уехал в Бразилию. Все они были важны для Сити", – резюмировал Клопп в интервью Sport1.

Мерсисайдцы не слишком удачно начали сезон АПЛ (9 очков после 6 туров) и Лиги чемпионов (разгром от Наполи 1:4). Результаты "горожан" куда лучше – 14 очков в чемпионате и уверенная победа над Севильей в ЛЧ.

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