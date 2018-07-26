Клопп забавно прервал пресс-конференцию Гвардиолы

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола досрочно завершил пресс-конференцию и передал слово своему коллеге из Ливерпуля.
Ливерпуль победил Манчестер Сити (2:1) в матче Международного кубка чемпионов. Счет открыл Сане, Салах вскоре восстановил равновесие, однако гол Мане с пенальти принес победу команде Юргена Клоппа.
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Во время послематчевой пресс-конференции Хосепа Гвардиолы в зал вошел наставник Ливерпуля Юрген Клопп.
Это нисколько не смутило тренера Сити, он позвал своего коллегу к микрофону, представил его журналистам и ушел.
"Возможно, сюда придет Жозе Моуринью и завершит мою пресс-конференцию", – отшутился Клопп.
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