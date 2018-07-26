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Клопп забавно прервал пресс-конференцию Гвардиолы

14:55 50 Читати українською
Клопп забавно прервал пресс-конференцию Гвардиолы
Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола / Фото AFP

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола досрочно завершил пресс-конференцию и передал слово своему коллеге из Ливерпуля.

Ливерпуль победил Манчестер Сити (2:1) в матче Международного кубка чемпионов. Счет открыл Сане, Салах вскоре восстановил равновесие, однако гол Мане с пенальти принес победу команде Юргена Клоппа.

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Во время послематчевой пресс-конференции Хосепа Гвардиолы в зал вошел наставник Ливерпуля Юрген Клопп.

Это нисколько не смутило тренера Сити, он позвал своего коллегу к микрофону, представил его журналистам и ушел.

"Возможно, сюда придет Жозе Моуринью и завершит мою пресс-конференцию", – отшутился Клопп.

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Товарищеские матчи

Манчестер Сити - Ливерпуль: Четверг 26 июля 2018

Манчестер Сити
Матч окончен
1 : 2
Ливерпуль
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Теги
Мир Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Юрген Клопп Юрген Клопп Манчестер Сити - Ливерпуль
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